Bolsonaro sobre Lula: “Para ele, abortar e extrair dente é a mesma coisa”

“Tem um candidato aí [Lula] que criticou a classe média, disse que ela não tem que consumir tanto. O que que é uma classe média? Uma pessoa que recebe em média dois R$ 2,5 mil por mês. Então, se são duas pessoas na casa, multiplica por dois, né, classe média é aquele casal de dois que ganha até R$ 5 mil por mês. Se tem mais dois filhos, aquelas quatro pessoas que ganham em média R$ 10 mil por mês são classe média. E o cara aqui diz, entre outras outras barbaridades, não é, que você só pode ter uma televisão em casa. Ou seja, é a mão do socialismo, né? Esse pessoal quer interferir na vida das pessoas. Imagine você, eu com uma televisão em casa. Tenho lá uma esposa, uma enteada e uma filha. Eu, domingo, vejo futebol. A minha esposa não é chegada em futebol. Já viu que eu ia ter que ficar fazendo qualquer coisa em casa, porque não ia ver futebol. E depois minha esposa ia ter problema com a filha e a enteada que iam querer ver outra matéria, outra programação. Então, cada vez mais se vê esse candidato falando abobrinhas por aí, querendo interferir, inclusive, no que você tem em casa, até no tocante à televisão, É o mesmo cara que fala que a pauta de família e de valores é uma coisa muito atrasada. Ele diz aqui que isso precisa avançar muito no Brasil e precisa fazer a sociedade evoluir, que a pauta de família é o retrocesso. Vocês sabem qual era a pauta de família do PT há pouco tempo. Era aquele famoso programa [Programa Nacional de Direitos Humanos III], cujo título principal era a desconstrução da heteronormatividade. Nem vou entrar em mais detalhes aqui. Ele falou tanta besteira, inclusive defendeu abertamente o aborto. Aborto para ele é…abortar uma criança e extrair um dente é a mesma coisa, tá certo?”

(Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo Partido Liberal, sobre o adversário Lula, do Partido dos Trabalhadores.)