“O presidente Bolsonaro atrapalha o Republicanos a permanecer na base do governo e atrapalha o Republicanos a crescer.”

(Marcos Pereira, presidente do Republicanos, a Marianna Holanda, Ricardo Della Coletta e Julia Chaib, da Folha, sobre perdas do seu partido na composição de candidaturas do Centrão ao Congresso. O Republicanos é vinculado à Igreja Universal do Reino de Deus, e contrário à legalização dos jogos no país. Além disso, Jair Bolsonaro preferiu concentrar no Partido Liberal, de Valdemar Costa Neto, pelo qual vai tentar a reeleição, os candidatos com maior probabilidade de se eleger à Câmara e ao Senado.)