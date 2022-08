Biden sobre os conservadores: “Eles não têm noção do poder das mulheres”

“ Eles [juízes conservadores da Suprema Corte e políticos republicanos] não têm noção do poder das mulheres.”

(Joe Biden, ontem, ao decidir facilitar o uso de verbas federais para financiar pacientes em viagem a estados americanos onde o aborto é permitido. O decreto foi assinado um dia depois do plebiscito no Kansas, quando eleitores rejeitaram a ideia de remover as proteções ao aborto da Constituição estadual. Para Biden o resultado no Kansas foi um “sinal poderoso” de que políticos não devem interferir nos direitos fundamentais das mulheres.)