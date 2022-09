Viola Davis fala a Veja sobre DNA de ancestralidade: “Sou 96% preta”

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Viola Davis, 57 anos, passou meses dedicada a aprender sobre a cultura e o treinamento militar das agojie, exército feminino africano que fez história entre os séculos XVII e XIX no Reino de Daomé, hoje Benin. O batalhão é tema do filme A Mulher Rei, que acaba de chegar aos cinemas brasileiros. Viola conversou com VEJA sobre a produção, o processo de pesquisa e o resultado de seu teste de DNA de ancestralidade. Confira no vídeo acima.