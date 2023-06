Vídeo: Samuel L. Jackson e Olivia Colman destrincham ‘Invasão Secreta’

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Alienígenas que conseguem se metamorfosear em seres humanos estão infiltrados na sociedade. Por debaixo da pele normal de um colega de trabalho, uma amiga da escola e até a primeira-ministra do Reino Unido, pode estar um alien verde da raça Skrull. Ao perceber que um plano para dominar o planeta Terra está em curso, Nick Fury (Samuel L. Jackson) abandona seu exílio no espaço, após alguns anos afastado, para impedir que os impostores promovam guerras e mortes em Invasão Secreta, nova série do Universo Cinematográfico da Marvel e disponível no Disney+.

Confira entrevista exclusiva em vídeo com os atores Samuel L. Jackson e Olivia Colman, astros da produção, a VEJA: