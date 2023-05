‘Velozes e Furiosos’ atropelou ‘A Pequena Sereia’ nos cinemas

Entre controvérsias e uma ampla campanha de divulgação da Disney, o filme A Pequena Sereia ficou aquém do esperado em bilheteria. Em seu primeiro final de semana em cartaz, de 25 a 28 de maio, o filme atraiu cerca de 800.000 espectadores no Brasil, ficando em segundo lugar no ranking, sem ultrapassar Velozes e Furiosos 10 — visto por mais de 990,000 pessoas em sua segunda semana em cartaz. No mercado norte-americano, que soma dados dos Estados Unidos e do Canadá, o musical ficou no topo dos filmes mais vistos do fim de semana, com 95 milhões de dólares arrecadados, mas não superou a previsão da Disney — segundo a revista americana Variety, o esperado era que a jovem Ariel passasse dos 100 milhões de dólares no período. Quanto ao resto do mundo, estipulava-se uma arrecadação de 80 milhões de dólares, mas a realidade ficou nos 68 milhões. Segundo o site Box Office Mojo, a princesa aquática encabeça a bilheteria em apenas seis países além dos Estados Unidos, são eles México, Reino Unido, Itália, Austrália, Espanha e França. No resto do mundo, impera a franquia de carros velozes de Vin Diesel.

Com muitos efeitos especiais e nomes de peso em Hollywood — como Melissa McCarthy e Javier Bardem —, A Pequena Sereia não poupou dinheiro, chegando ao orçamento estimado de 250 milhões de dólares. Para retornar lucro ao estúdio, o título deve ganhar cerca de três vezes o custo de produção, ou seja, deve arrecadar ao menos 750 milhões mundialmente, o que pode ser um desafio inesperado.

Confira a lista das 10 maiores bilheterias no Brasil no fim de semana, segundo dados da Comscore:

Filmes que mais arrecadaram no Brasil (de 25 a 28 de maio):

