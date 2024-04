Última chance: 3 ótimos filmes que vão sair da Netflix em breve

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Todos os meses, a Netflix atualiza seu catálogo e algumas produções são removidas para abrir espaço para novos títulos. Pensando nisso, VEJA selecionou três ótimos filmes que deixam a plataforma de streaming nas próximas semanas e merecem uma sessão pipoca. Confira:

Erin Brockovich – Uma Mulher de Talento

Último dia para assistir: 30/4

Baseado em uma história real, o filme gira em torno de Erin Brockovich (Julia Roberts), mãe solteira de três filhos que trabalha como assistente em uma firma de advocacia. Ao arrumar documentos no escritório, ela acaba descobrindo um esquema corporativo que tentava ocultar a contaminação das águas de uma pequena cidade americana, e convence os moradores do local a entrarem com um pedido milionário de indenização. Dirigido por Steven Soderbergh, o longa foi indicado a cinco categorias do Oscar e rendeu a estatueta de melhor atriz para Julia Roberts.

Lendas da Paixão

Último dia para assistir: 30/4

Com elenco estrelado, o drama épico acompanha a saga do coronel William Ludlow (Anthony Hopkins) e seus três filhos, Tristan (Brad Pitt), Alfred (Aidan Quinn) e Samuel (Henry Thomas), que viviam isolados em um rancho no estado de Montana, nos Estados Unidos, no início do século XX. Quando Samuel, o caçula, se alista para lutar na Primeira Guerra Mundial contra a vontade do pai, a família enfrenta uma série de tragédias e conflitos.

Boi Neon

Último dia para assistir: 9/5

Do diretor pernambucano Gabriel Mascaro, o longa premiado conta a história de Iremar (Juliano Cazarré), vaqueiro que sonha em largar o trabalho na fazenda para se tornar estilista de luxo no Polo de Confecções do Agreste. Para conquistar seu objetivo, ele começa a produzir roupas brilhantes e sensuais para a dançarina Galega (Maeve Jinkings), que faz apresentações eróticas vestindo uma máscara de cavalo.

