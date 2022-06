‘Thor 4’ e ‘Crimes do Futuro’: as principais estreias nos cinemas em julho

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

De filmes que circularam por grandes festivais europeus, como Veneza e Cannes, à nova aposta da Marvel na franquia Thor, julho reserva lançamentos empolgantes para os cinemas. Confira 5 produções que chegam este mês às telas e que valem uma espiada:

Thor: Amor e Trovão (07/07)

Dirigido por Taika Waititi, responsável por dar mais brilho aos filmes da franquia, o novo filme da Marvel acompanhará a saga (desastrada) do Deus do Trovão em busca de paz interior rumo à aposentadoria. Mas no meio do caminho ele tem de enfrentar o assassino galáctico Gorr (Christian Bale), mais conhecido como Carniceiro dos Deuses. Para combater o vilão, que quer exterminar todos os deuses, Thor contará com a ajuda de uma providencial adição feminina ao panteão de heróis da Marvel: a ex-namorada Jane Foster (Natalie Portman) agora assume a persona da Poderosa Thor.

O Acontecimento (07/07)

Em 1963, a jovem estudante de 23 anos Annie Ernaux engravidou do namorado que acabara de conhecer. Sem poder contar com o apoio dele ou dos familiares, ela enfrentou sozinha uma via-crúcis na tentativa de realizar um aborto na França, numa época em que o procedimento ainda era ilegal. Baseado no livro homônimo escrito por Ernaux, hoje com 81 anos, o filme — mais atual que nunca — retrata de forma crua e emotiva os perigos encontrados pela protagonista durante sua angustiante jornada. A produção venceu o Leão de Ouro de melhor filme no Festival de Veneza de 2021.

Elvis (14/07)

Estrelada por Austin Butler na pele de Elvis Presley, a cinebiografia acompanhará a vida e ascensão do cantor à fama a partir de sua relação com empresário controlador Tom Parker (Tom Hanks). Bem recepcionada pelo público durante seu lançamento na América do Norte, a produção também irá explorar o relacionamento do rei do rock com Priscilla Presley (Olivia DeJonge), que se tornou fonte de inspiração para o cantor e posteriormente sua esposa.

Crimes do Futuro (14/07)

O aguardado retorno do diretor David Cronenberg às telas fez aqueles que tinham estômago fraco abandonarem a sessão de exibição no Festival de Cannes este ano. Ambientado num futuro no qual os humanos podem modificar a composição biológica de seus corpos, o filme acompanha a vida de um casal de artistas que expõe em performances as metamorfoses pelas quais seus órgãos já passaram. Em meio a isso, uma jovem decide rastreá-los com um único objetivo: descobrir qual será a próxima fase da evolução humana. Estrelado por Viggo Mortensen, Léa Seydoux e Kristen Stewart, o longa contém muitas sequências de horror e cenas grotescas.

O Telefone Preto (21/07)

Inspirado no conto homônimo de Joe Hill, filho do rei do terror Stephen King, o filme narra a história de Finney Shaw, um garoto de 13 anos sequestrado por um serial killer e mantido em cativeiro em um porão à prova de som. O cenário muda quando um telefone preto, único objeto no local, toca e o menino começa a ouvir a voz das vítimas anteriores do assassino, tentando ajudá-lo a escapar. Estrelado por Ethan Hawke e Mason Thames, a produção é dirigida por Scott Derrickson, do excelente A Entidade.