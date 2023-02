Steven Spielberg deixou Tom Cruise sem graça em evento do Oscar

Em um mar de estrelas hollywoodianas, Tom Cruise conseguiu um feito e tanto: o ator de 60 anos se destacou e foi alvo de tietagem de grandes nomes da indústria do cinema. Isso ocorreu na tradicional festa anual dos indicados ao Oscar, na noite de segunda-feira, 13, em Los Angeles, da qual ele participou como produtor de Top Gun: Maverick, nomeado ao prêmio de melhor filme. Segundo jornalistas presentes, Cruise dava poucos passos até alguém o interpelar para tecer elogios e pedir uma foto. Entre eles, ninguém menos que o cineasta Steven Spielberg, que dirigiu Cruise nos filmes Minority Report e Guerra dos Mundos.

Em um vídeo que se espalhou pelas redes sociais, é possível ouvir Spielberg dizendo ao ator: “Você salvou Hollywood e talvez tenha salvo também os cinemas”. A declaração deixou Cruise claramente envergonhado – e ela tem lá seu fundo de verdade. Top Gun: Maverick conquistou público e crítica e se tornou o primeiro filme de 2022 a passar de 1 bilhão de dólares de bilheteria. O marco é muito relevante para uma produção que não é da onda dos super-heróis e que se impôs como estreia exclusiva dos cinemas, demorando a chegar ao streaming – uma batalha inglória entre os dois meios e que vem agitando a indústria cinematográfica. Confira a seguir o vídeo e algumas fotos de estrelas tietando Tom Cruise, a estrela-mor.

steven spielberg telling tom cruise to his face, “you saved hollywood’s ass. and, you might have saved theatrical distribution. seriously. MAVERICK might have saved the entire theatrical industry.” i have to lie down. pic.twitter.com/nYbWbgadM7

— amanda (@marisatomay) February 14, 2023