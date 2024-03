‘Rust’: A primeira condenação por morte no set de filme de Alec Baldwin

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A armeira do filme Rust, Hannah Gutierrez-Reed, foi condenada nesta quarta-feira, 6 por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, no caso de Halyna Hutchins, diretora de fotografia morta com um tiro acidental disparado pelo ator e produtor Alec Baldwin durante as gravações do longa, em 2021. O tiro também atingiu o diretor Joel Souza. Hannah, que foi inocentada de uma acusação secundária de adulteração de provas, pode pegar até 18 meses de prisão pela condenação, a depender da sentença que deve ser proferida em abril.

A armeira carregou uma bala real na pistola de Baldwin, e o revólver deveria conter apenas cartuchos falsos. Hannah foi a primeira pessoa a ser julgada pelo caso e sua condenação é um mal sinal para Alec Baldwin, que enfrenta o tribunal em julho, também sob a acusação de homicídio culposo. O primeiro assistente de direção, Dave Halls, aceitou um acordo judicial no ano passado, se declarando culpado por uma acusação de contravenção por manuseio negligente de arma e cumpriu uma pena de seis meses de liberdade condicional sem supervisão.

Em seu argumento final, a promotora Kari Morrissey ressaltou que as ações de Hannah constituíram uma falha “surpreendente” na adesão às práticas de segurança da indústria, e argumentou que a armeira foi responsável por trazer a munição real para o set e não testá-las adequadamente para garantir que eram tiros de festim. “Era trabalho dela verificar aquelas munições, aquelas armas de fogo”, atestou a promotoria. “Alguém morreu. É preciso assumir a responsabilidade. Especialmente quando você manuseia armas e é o responsável por elas”, complementou o jurado Alberto Sanchez, integrante do grupo cujo veredito considerou que Hannah agiu com “desrespeito intencional pela segurança dos outros”, e que a morte foi uma consequência “previsível” das suas ações.

O que aconteceu no set de Rust

No dia 21 de outubro de 2021, Alec Baldwin se preparava para filmar uma cena do filme de faroeste em que sacava uma arma quando ela disparou. A pistola estava carregada com balas reais e atingiu Halyna Hutchins no peito e o diretor Joel Souza no ombro, matando a diretora de fotografia. A armeira do filme, Hannah Gutierrez Reed, teria carregado por engano uma bala real na arma de Baldwin, que deveria conter apenas munição cenográfica. Os dois respondem pela acusação de homicídio culposo e adulteração de provas, e Baldwin vai a julgamento em julho.

Caso sejam condenados, os réus podem pegar até 18 meses de prisão, a pena máxima prevista para o crime de homicídio culposo (quando não há a intenção de matar) no Novo México, estado americano responsável pela investigação do caso. O filme, por sua vez, foi finalizado no primeiro semestre de 2023 e agora busca por distribuidoras ao redor do globo.

