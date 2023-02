Raquel Welch, símbolo sexual de Hollywood, morre aos 82 anos

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A atriz e modelo Raquel Welch, um dos maiores símbolos sexuais de Hollywood, morreu nesta quarta-feira, 15, aos 82 anos. A causa da morte não foi revelada.

Raquel ganhou notoriedade em 1966 com o filme Viagem Fantástica, ficção científica do cineasta Richard Fleischer vencedor de duas estatuetas no Oscar. No mesmo ano, ela ajudou a popularizar o biquíni ao aparecer usando a peça no filme Mil Séculos Antes de Cristo.

A beleza incontestável da atriz a colocou em papéis peculiares, desde a objetificação comum a Hollywood até tramas feministas e controversas. No filme Homem e Mulher Até Certo Ponto, de 1970, ela interpreta uma mulher trans, que passa por uma cirurgia de redesignação de sexo para se vingar de um tio. Em Hannie Caulder – Desejo de Vingança, de 1971, se tornou a primeira mulher a estrelar um faroeste, em uma trama sobre a busca de vingança de uma jovem que foi estuprada.

Em 1995, ela foi listada como uma das estrelas mais bonitas da história do cinema pela revista Empire. Na Playboy, ela ficou em terceiro lugar, atrás apenas de Marilyn Monroe e Jayne Mansfield. Em 1974, Raquel ganhou o Globo de Ouro de melhor atriz por sua atuação em Os Três Mosqueteiros.

