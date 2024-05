Quem é o ator brasileiro premiado em Cannes que fez ponta em ‘Renascer’

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O brasileiro Ricardo Teodoro venceu nesta quarta-feira, 22, o prêmio de ator revelação da Semana da Crítica no Festival de Cannes pelo seu papel em Baby, do cineasta Marcelo Caetano. “Vim de uma cidade de 4.000 habitantes, no interior de Minas, e sempre sonhei em estar em um festival como Cannes. Voltar com esse prêmio é sensacional!”, declarou ele em um comunicado enviado à imprensa após a vitória.

Ricardo começou a carreira artística em 2008, como ator e produtor na companhia de teatro Asas do Invento, em Governador Valadares. De lá para cá, esteve em dezenas de espetáculos teatrais e quinze produções audiovisuais. Ele também dirigiu e roteirizou curtas-metragens como Sem Pressa e 21 de Janeiro. Na televisão, fez uma ponta na primeira fase de Renascer, da Globo, como um dos jagunços que atacam José Inocêncio (Humberto Carrão, na primeira fase) no capítulo inicial da trama. Também na emissora, esteve na novela Além da Ilusão.

Em Baby, melodrama queer, Ricardo vive Ronaldo, um garoto de programa que, junto de um grupo de pessoas, acolhe Wellington, também conhecido como Baby (João Pedro Mariano), depois que este deixa o centro de detenções e fica sem apoio da família. “Trabalho há anos como ator de teatro e sempre pensei que, se algum dia eu tivesse uma oportunidade, iria agarrá-la com toda a minha força. Quando Ronaldo apareceu, lutei muito para fazê-lo com a minha alma”, disse ele, que compareceu na estreia mundial do filme em Cannes na terça-feira, 21, ao lado do diretor e demais membros do elenco, como João Pedro Mariano, Ana Flavia Cavalcanti, Bruna Linzmeyer e Cleo Coelho.

