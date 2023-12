Quando ‘Renaissance’, filme da tour de Beyoncé, estreia no Brasil

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Aguardado por uma vasta multidão de fãs, o Renaissance: A Film By Beyoncé, filme sobre a turnê da cantora, teve sua pré-estreia nos Estados Unidos na noite de quinta-feira, 30. De acordo com a Variety, o filme já arrecadou 5,1 milhões de dólares – aproximadamente 25 milhões de reais – em uma noite e há expectativa de que o lucro chegue a 20 milhões de dólares neste primeiro final de semana. No Brasil, entretanto, o filme-concerto só estreia em 21 de dezembro.

O longa tem quase 3 horas de duração, mostrando os bastidores e apresentações de Beyoncé durante a Renaissance World Tour, destacando a estreia em Estocolmo, na Suécia, e o último show em Kansas City, no Missouri. O filme também aborda o processo criativo da cantora e uma das maiores artistas da atualidade. A maratona de shows arrecadou 900 milhões de dólares com um público de 2,7 milhões. Apesar do título de “turnê mundial”, Beyoncé só se apresentou na Europa e Estados Unidos, sem nenhum anúncio de novas datas em outros países por enquanto.

A rede de cinemas Cinemark e Cinesystem já iniciaram sua pré-venda de ingressos, que custam no mínimo 30 reais (meia-entrada), para sessões de 21 de dezembro e dias seguintes O Cine Marquise, de São Paulo capital e Poços de Caldas (MG), também já tem entradas disponíveis, a partir de 34,90 (meia-entrada).

Enquanto a diva do pop não confirma se o Brasil está na lista de países para a turnê do ano que vem, os fãs podem conferir o filme shows nas unidades: Ventura Shopping (PR), Villa Romana (SC), Bangu Shopping (RJ), Litoral Plaza (SP), Shopping Via Brasil (RJ), Boulevard Vila Velha (ES), Imperial Shopping (MA), Arapiraca Garden Shopping (AL), Parque Shopping Maceió (AL), Américas Shopping (RJ), Parque Shopping Sulacap (RJ), Rio Tapajós Shopping (PA), Paulista North Way Shopping (PE), Morumbi Town Shopping (SP), Shopping Metrópole Ananindeua (PA).

Para a experiência ficar completa, o longa também será exibido em salas Cinépic da Rede, que contam com alta tecnologia, potente sistema de som Dolby®Atmos™ e a tela com até 240 m², o que equivale a altura de um prédio de cinco andares. As poltronas são com revestimento em couro ecológico, reclináveis, com braços mais largos e mais espaçamento entre as fileiras.

O ingresso custa a partir de R$ 60 e pode ser adquirido nas bilheterias dos multiplex ou no site

