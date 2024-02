Oscar adiciona nova categoria competitiva após 23 anos sem mudanças

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A lista de coisas que permanecem intocadas no século 21 acaba de diminuir de tamanho. Na manhã de quinta-feira, 8 de fevereiro, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos acrescentou uma nova categoria à sua tradicional disputa — que não recebia novidades desde 2001, ano do primeiro prêmio de “melhor animação“. A partir de 2025, a premiação reservará alguns minutos da noite para laurear o melhor diretor de elenco do ano.

Em comunicado oficial, o CEO Bill Kramer e a presidente Janet Yang afirmaram que “diretores de elenco são parte essencial do cinema e, ao passo que a Academia evolui, temos orgulho em acrescentar esse trabalho às disciplinas que reconhecemos e celebramos”. O duo ainda parabenizou o departamento de diretores de elenco da Academia e chamou a nova competição de “marco animador” e resultado de “comprometimento e diligência” dos profissionais da área.

A categoria, porém, não faz parte do Oscar de 2024, marcado para a noite de 10 de março (domingo), que deve celebrar apenas as típicas 24 áreas indicadas — até porque a lista oficial de indicados já foi divulgada em janeiro. A divisão de diretores de elenco advoga pela criação do prêmio desde a década de 1990, mas carecia de apoio anteriormente. Outra grande premiação que acena a tal trabalho é a cerimônia do sindicato dos atores, o SAG Awards, cujo prêmio máximo contempla todos os atores de uma determinada produção — mas ainda não reconhece o profissional que os seleciona. Outro departamento que luta por inserção no prêmio e reconhecimento é o de dublês, que teria tido reuniões com a Academia após o lançamento de John Wick 4: Baba Yaga.

Confira os indicados ao Oscar 2024 aqui.

