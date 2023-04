Os primeiros passos de Brian Cox depois do hit ‘Succession’

Brian Cox atingiu um novo auge de fama e reconhecimento com o papel de Logan Roy em Succession, recentemente encerrado pelo ator na temporada final do seriado. Seu futuro, agora, promete ser agitado. Na manhã desta segunda-feira, 24, ele foi anunciado como apresentador do novo reality de competição do Amazon Prime Video. Baseado em James Bond, 007’s Road to a Million convoca pares interessados em uma aventura global pelas locações da série de filmes — eles devem encontrar perguntas e respondê-las corretamente em cada cenário.

A escolha de Cox para o formato de não ficção parece inusitada, mas não se distancia do patriarca Logan Roy. Em Road to a Million, o ator encarna a persona do “Controlador”, “uma figura vilanesca e culta que se diverte com as dificuldades enfrentadas por aqueles que observa”, segundo a descrição oficial. “Ele tem milhões de libras esterlinas para dar — até 1 milhão por par — mas não facilita.” O programa está previsto para estrear ainda este ano.

Além do reality, Brian participa de diversos projetos na ficção. Para o streaming Paramount+, ele vai estrelar o longa Little Wing, produção sobre uma garota lidando com o divórcio dos pais. Já ao lado de Edie Falco, Parker Posey e Lisa Kudrow, ele será um dos protagonistas de The Parenting, comédia de terror sobre uma casa de campo amaldiçoada e um final de semana com os sogros. Ele também explora o gênero de ação em The Eletric State, filme dirigido pelos irmãos Russo, de Vingadores: Ultimato, com Millie Bobby Brown e Chris Pratt. O teatro londrino, sua casa de longa data, também deve recebê-lo de volta no primeiro semestre de 2024, quando fará parte de uma montagem de Long Day’s Journey Into Night, peça do dramaturgo Eugene O’Neill.