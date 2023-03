Vídeo: Atores de ‘Succession’ analisam trajetória e despedida da série

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Após três temporadas impecáveis, a série Succession dá início neste domingo, 26, à sua quarta e última fase. O primeiro episódio será exibido a partir de 22h, no canal pago HBO e na plataforma de streaming HBO Max – e de cara mostra que a temperatura do embate entre a família Roy será altíssima. Em entrevista a VEJA, os atores Jeremy Strong, J. Smith-Cameron e Alan Ruck, que interpretam Kendall, Gerri e Connor, respectivamente, analisaram a trajetória de seus personagens até aqui e comentaram os bastidores do popular drama. Confira no vídeo a seguir: