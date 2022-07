Os planos da Marvel para dominar os cinemas até 2025

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A Marvel não tem planos de desacelerar. O estúdio divulgou nesta semana as novidades para os próximos anos, prometendo arrebanhar uma multidão aos cinemas até 2025 – quando serão lançados dois novos filmes dos Vingadores. O anúncio foi marcado pelo lançamento do primeiro teaser de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, sequência de Pantera Negra, filme que foi um estouro de crítica e público em 2018. A prévia emocionou ao mostrar uma homenagem ao ator Chadwick Boseman, que morreu em 2020, aos 43 anos, vítima de um câncer de cólon. Confira no vídeo que abre este post as novidades prometidas pela Marvel para incrementar seu universo cinematográfico.