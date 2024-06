Os números impressionantes da série ‘The Chosen’ nos cinemas brasileiros

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Em uma tática peculiar, a série bíblica The Chosen – Os Escolhidos exibiu sua quarta fase nos cinemas ao invés de lançar os episódios primeiro no streaming, como fez com as temporadas anteriores. Assim, a cada duas semanas, um par de capítulos entrou em cartaz – maratona que acaba de se encerrar, com o sétimo e o oitavo episódios atualmente nos cinemas. Com os dados consolidados do fim de semana, que contou com o feriado prolongado de Corpus Christi, a quarta temporada completa de The Chosen nos cinemas brasileiros alcançou impressionantes 18 milhões de reais em bilheteria – número arrecadado a partir da presença de 912.000 espectadores. Segundo dados preliminares do site Box Office Mojo, mundialmente, a produção fez 30 milhões de dólares (cerca de 156 milhões de reais) em bilheteria.

Atualmente, o primeiro episódio da quarta temporada está disponível na plataforma de streaming oficial da série, porém, ainda sem legendas ou dublagem em português. Ainda não há previsão de quando esses recursos estarão disponíveis no aplicativo.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial