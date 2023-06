“Os nazistas ainda existem”, diz Harrison Ford a VEJA

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Quinze anos após o lançamento do quarto filme, como foi voltar ao figurino de Indiana Jones? Eu tinha dentro de mim uma curiosidade sobre como ele estaria na minha idade, como seria encerrar uma vida de aventuras. O roteiro me atraiu, pois se mostrou consistente com o que eu sinto sobre envelhecer e o que vejo entre meus amigos. A gente começa a pensar mais na família e no que fez ao longo da vida, e o que vai fazer com o resto que ainda tem. E queremos sentir que tudo valeu a pena.

Assim como o personagem, o senhor é um aventureiro. Como equilibra essa paixão e o passar dos anos? Não acho que é uma questão de equilíbrio, mas sim de entender e aceitar que uma hora um sobressai ao outro. O Indiana está aprendendo isso. Ele chegou a um momento da vida em que precisa aceitar as limitações do corpo e encarar os erros e acertos do passado.

No primeiro filme, ambientado na década de 30, Indiana lutou contra nazistas. Por que voltar a esse tipo de vilão em um filme que se passa nos anos 60 e é lançado em 2023? Porque os nazistas ainda existem. No primeiro filme, a relação histórica era muito preto no branco, os nazistas eram maus e ponto. Nos anos 60 e agora, é diferente.

Como assim? Os anos 60 foram um período de contrastes. Tivemos o rock’n’roll, o movimento pelos direitos civis, a corrida espacial, e os nazistas se infiltraram nessa construção de foguetes. Mas é importante lembrar: eles ainda eram nazistas. O que quero dizer é que o horror do nazismo não pode ser minimizado, não importa em que lugar da sociedade eles estejam.

Publicado em VEJA de 28 de Junho de 2023, edição nº 2847