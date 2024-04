‘Oppenheimer’, finalmente, ganha data de estreia no streaming; confira

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Grande vencedor do Oscar deste ano, Oppenheimer, do diretor Christopher Nolan, finalmente vai entrar para o catálogo de uma plataforma de streaming no Brasil: o filme que conta a história de J. Robert Oppenheimer, o físico conhecido como pai da bomba atômica, chega no domingo, 7 de abril, ao Prime Video, da Amazon.

A produção que levou as estatuetas de melhor filme, direção, ator (para Cillian Murphy), ator coadjuvante (para Robert Downey Jr.), trilha sonora, montagem e fotografia estreou nos cinemas em junho de 2023 e, no fim do mesmo ano, chegou às plataformas de vídeo sob demanda, ou seja, para aluguel e compra. Agora, quem for assinante do Prime poderá assistir ao longa sem custos adicionais.

Com a chegada de Oppenheimer, a plataforma recebe mais um título premiado no Oscar. Recentemente, o Prime disponibilizou Anatomia de uma Queda e Zona de Interesse, vencedores nas categorias de roteiro e filme internacional, respectivamente.

