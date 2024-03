O protesto silencioso no Oscar que pede o cessar-fogo em Gaza

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A 96ª edição do Oscar acontece nesse domingo, 10, no Teatro Dolby, em Los Angeles, nos Estados Unidos. No tapete vermelho, algumas estrelas demonstraram apoio ao cessar-fogo em gaza com um gesto sutil: eles desfilam com um broche do movimento artists4ceasefire (artistas pelo cessar-fogo), que defende que os Estados Unidos apoie e viabilize a interrupção dos conflitos entre Israel e Palestina.

O ator Ramy Youssef, americano e filho de pais egípcios que estrela Pobres Criaturas, um dos concorrentes ao prêmio de filme do ano, surgiu com o adereço que exibe uma mão com um coração no centro. Além dele, o diretor nigeriano Misan Harriman, que concorre à estatueta de curta de ficção com The After, Billie Eilish, a favorita à estatueta de melhor canção original por What was I Made For, de Barbie, e Eugene Lee Yang também usaram o broche.

A expectativa é que outras celebridades demonstrem apoio ao cessar-fogo usando o pin simbólico no tapete vermelho. Isso porque, o artists4ceasefire é composto por um grupo de celebridades e membros da indústria que assinaram uma carta aberta pressionando o presidente Joe Biden a pedir um cessar-fogo no conflito. Entre os quase 400 signatários do documento, inclui-se nomes como Bradley Cooper, que concorre a melhor ator por Maestro, e America Ferrera, candidata a melhor atriz coadjuvante por Barbie.