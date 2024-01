O pedido Alec Baldwin à Justiça em julgamento por morte em set de filmagem

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O ator Alec Baldwin pediu um julgamento rápido ao tribunal do Novo México, nos Estados Unidos, onde ele responde a uma acusação de homicídio culposo após ter disparado uma arma de fogo no set de filmagens do filme Rust. Baldwin foi acusado na semana passada pela morte em 2021 da diretora de fotografia Halyna Hutchins, enquanto ensaiavam para o filme.

Segundo uma reportagem da AFP, o tribunal pediu que Baldwin se apresentasse ao tribunal e a defesa do ator respondeu que o artista demandava um julgamento rápido. A justificativa dos advogados é que um longo julgamento causaria riscos em provar sua inocência, que costumam surgir após um longo atraso no processo.

Uma nova acusação dá conta que Baldwin fez uso negligente da arma de fogo. Se for condenado, Baldwin pode pegar até 18 meses de prisão. Baldwin diz que acreditava que a arma estava municiada com festim e não com balas de verdade. A armeira do filme, Hannah Gutierrez-Reed foi acusada de homicídio culposo e adulteração de provas e aguarda julgamento em fevereiro.

