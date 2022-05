O mestre do cinema grotesco volta às origens em novo filme

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Após anos sem dirigir filmes, David Cronenberg marcará seu grande retorno aos cinemas com o longa Crimes of the Future, que teve seu primeiro teaser e poster divulgados nesta sexta-feira, 6. A produção, que será lançada durante o Festival de Cannes deste ano, também marca a volta de Cronenberg às histórias de terror grotescas e cheias do chamado body horror (horror corporal, em tradução livre), expediente que consiste em expor de forma gráfica deformações e mutilações no corpo humano.

Ambientando em um futuro no qual os humanos conseguem mudar sua própria composição biológica para transformar seus corpos, o filme acompanha a história de Saul Tenser (Viggo Mortensen), um artista famoso que, junto de sua esposa, Caprice (Léa Seydoux), expõe em performances de vanguarda as metamorfoses pelas quais seus órgãos já passaram. Inserida nesse meio, a jovem Timlin (Kristen Stewart) começa a rastrear obsessivamente o casal com um único objetivo: usar a notoriedade de Saul para descobrir qual vai ser a próxima fase da evolução humana.

Crimes of the Future é o primeiro filme de Cronenberg desde Mapa para as Estrelas, lançado em 2014 e que rendeu a Julianne Moore o prêmio de melhor atriz em Cannes. O novo longa, que teve cenas nojentas reveladas pelo trailer, retoma a identidade do diretor que ficou conhecido por produções grotescas — e para aqueles que tem estômago forte —, como Marcas da Violência, A Mosca e Crash: Estranhos Prazeres.

O longa chega aos cinemas americanos em 3 de junho. Confira o teaser:

Continua após a publicidade