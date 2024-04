O detalhe que não sai da cabeça em trailer de filme sobre Silvio Santos

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Uma das estreias mais curiosas de 2024, o filme Silvio chega aos cinemas brasileiros apenas em 5 de setembro, mas acaba de revelar as primeiras cenas do apresentador Rodrigo Faro caracterizado como o mais famoso nome da televisão nacional em seu primeiro trailer. De cara, a peça promocional não deixa qualquer sombra de dúvida sobre o que esperar da qualidade do futuro lançamento: Faro surge em cena ostentando uma inacreditável peruca acaju. Um detalhe que não sai da cabeça do espectador.

Dirigido por Marcelo Antunez, o longa-metragem retrata o infame sequestro de Silvio Santos em 2001, quando ele foi mantido refém por 8 horas dentro de sua própria casa, no bairro paulistano do Morumbi. Em vez do típico drama biográfico, o longa opta pelo suspense de uma narrativa criminal, dividido entre a convivência de Silvio com seu sequestrador e a mobilização da polícia do lado de fora da casa. No trailer, Faro é visto com o topete característico da figura, mas dispensa o sotaque comumente reproduzido em imitações do apresentador, afirmando em certo ponto que prefere ser chamado por Senor, seu nome real: “Silvio Santos e patrão você deixa lá fora”. Ao som de uma versão no piano mais lenta de Silvio Santos Vem Aí, cenas do ator são intercaladas com repórteres, televisões e até atiradores especiais em recortes melodramáticos. Segundo o slogan da narrativa, “um baú também guarda muitos segredos”

O elenco ainda conta com Johnnas Oliva como o criminoso Fernando Dutra Pinto, papel que já havia vivido na série biográfica O Rei da TV. Vinícius Ricci interpreta uma etapa mais jovem da vida do apresentador e Bruna Aisso dá vida à delegada civil responsável por resolver a situação.

