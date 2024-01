O desabafo de Hillary Clinton sobre mulheres rejeitadas no Oscar

A política e ex-candidata à presidência dos Estados Unidos Hillary Clinton utilizou sua plataforma para abordar uma causa pop: a exclusão de Margot Robbie e Greta Gerwig das indicações nas categorias de atuação e direção, respectivamente, do Oscar 2024 — ambas pelo trabalho no fenômeno Barbie, filme de maior arrecadação de 2023. O longa ganhou 8 indicações ao prêmio, incluindo melhor filme — categoria que contempla Robbie como produtora —, mas se tornou foco de revolta virtual devido à exclusão da dupla, encarada por muitos como sintomática do machismo que o filme critica. Na história, o boneco Ken (Ryan Gosling, indicado ao prêmio de melhor coadjuvante), comanda uma revolução na Barbielândia para tirar as bonecas do poder. Para Clinton, democrata que carrega os direitos femininos como pauta central, o ocorrido é uma lástima.

Em seu perfil na rede X, a representante americana escreveu: “Greta e Margot, ainda que possa ser desagradável dominar a bilheteria, mas não levar o ouro para casa, seus milhões de fãs a amam. Vocês duas são muito mais que sufici-ken-tes”, repetindo um trocadilho feito pelo personagem de Gosling.

Greta & Margot,

While it can sting to win the box office but not take home the gold, your millions of fans love you.

You’re both so much more than Kenough.#HillaryBarbie

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) January 24, 2024