Na linha de ‘Cidade Perdida’, 3 filmes de ação com humor para ver em casa

Em cartaz nos cinemas, Cidade Perdida, com Sandra Bullock e Channing Tatum, é um bom exemplar dos filmes que misturam ação e comédia e, assim, contornam uma indústria dominada por longas de super-heróis. Confira a seguir três títulos disponíveis nas plataformas de streaming que apostam nos mesmos ingredientes e são boas pedidas para um bom entretenimento em casa.

Alerta Vermelho

Com Gal Gadot, Ryan Reynolds e Dwayne Johnson no elenco, Alerta Vermelho é a produção original de maior orçamento da Netflix até hoje – e, em termos de audiência, é o filme mais visto da plataforma. Na história, o investigador do FBI John Hartley (Johnson) tenta capturar um sagaz ladrão de obras de arte, Nolan Booth (Reynolds). Uma reviravolta muda a dinâmica e coloca Hartley como alvo da polícia. O agente, então, se alia ao ladrão para limpar sua barra e capturar a ladra de obras de arte mais procurada do mundo, personagem de Gadot.

Free Guy

Preso em sua entediante rotina como caixa de banco, Guy (Ryan Reynolds) descobre que, na verdade, é personagem em um jogo interativo chamado Free City. Atraído por uma jogadora que canta sua música favorita – Fantasy, de Mariah Carey –, Guy desvia de sua programação e, depois de encontrar um óculos que o permite ter uma outra visão da interface, acaba por virar um jogador ativo do videogame. Indo cada vez mais longe nas missões propostas naquele universo, Guy vira destaque mundial e uma sensação para os fãs do jogo. Disponível no Star+.

Troco em Dobro

Mais um original da Netflix, Troco em Dobro traz Mark Wahlberg no papel de um ex-policial que acabou de sair da prisão. Ele se alia ao marrento lutador de MMA Hawk (Winston Duke) para desmascarar o envolvimento de um cartel de drogas e um esquema de corrupção no alto escalão político e policial. O enredo típico de um filme de ação, ganha aqui pitadas generosas de humor no roteiro e nas cenas de ação, combinação que funciona graças ao peculiar carisma cômico dos protagonistas machões.