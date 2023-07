Morre Josephine Chaplin, filha do célebre cineasta inglês, aos 74 anos

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Josephine Chaplin, filha do ícone do cinema mudo Charles Chaplin, morreu aos 74 anos, em Paris, no dia 13 de julho. A família optou por divulgar o ocorrido somente agora, ao jornal francês Le Figaro, sem revelar a causa da morte. Fruto do quarto casamento de Chaplin, com a atriz britânica Oona O’Neill, Josephine nasceu em Santa Mônica, nos Estados Unidos. Era a sexta filha do cineasta, de um total de 11 rebentos.

Josephine deu início à carreira no cinema ao lado do pai, quando participou, junto dos irmãos Geraldine e Michael, da cena de abertura de Luzes da Ribalta (1952), estrelado e dirigido por Chaplin. Em 1967, apareceu em A condessa de Hong Kong, outro trabalho do pai, com Marlon Brando e Sophia Loren no elenco. Seu primeiro trabalho de destaque foi em A Grande Fuga do Comunismo (1972), dirigido por Menahem Golan. O currículo de Josephine reúne ainda títulos como Os Contos de Canterbury (1972), do italiano Pier Paolo Pasolini, Les Quatre Charlots mousquetaires (1974), Jack, O Estripador (1976) e Noites Vermelhas (1984). Em 1994 atuou pela última vez no cinema, no filme de ação Ciudad Baja, de Jesús Franco.

Deixando a atuação em segundo plano, a atriz foi uma das principais responsáveis por cuidar dos negócios da família, sobretudo após a morte de Chaplin, em 1977. Trabalhando para preservar a memória do pai, ela se dedicou à arrecadação de fundos para a construção de uma estátua do célebre cineasta em Waterville, na Irlanda.

