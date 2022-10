Mesmo banido do Oscar, Will Smith entra na corrida pelo troféu em 2023

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Atualizado em 11 out 2022, 17h51 - Publicado em 13 out 2022, 09h00

O filme Emancipation – Uma História de Liberdade preenche todos os quesitos para ganhar o selo de “favorito ao Oscar”: é um drama de época inspirado na história real de um homem escravizado em fuga, durante a Guerra Civil americana, e com um ator famoso no protagonismo. O problema é que esse ator é ninguém menos que Will Smith. O filme da Apple TV+, com orçamento estrondoso de mais de 100 milhões de dólares, foi feito com o intuito de passar como um furacão pelas premiações, não fosse sua estrela ter sido banida do Oscar por dez anos.

Numa das cenas mais emblemáticas de 2022, Will Smith agrediu o colega Chris Rock no palco do Oscar após uma piada de mau gosto do comediante sobre a esposa do ator, Jada Pinkett Smith. Como castigo, a Academia de Hollywood baniu Smith de suas cerimônias por dez anos. A decisão, porém, não o impede de ser indicado ao prêmio – nem mesmo de ganhá-lo.

O filme dirigido por Antoine Fuqua, conhecido por longas de ação com protagonistas negros, como Dia de Treinamento e O Protetor, chega aos cinemas em 2 de dezembro e, na Apple TV+, no dia 9. O trailer lançado esta semana mostra Smith como um homem escravizado fugindo por um pântano para chegar até os soldados da União, que defendiam o fim da escravidão contra o exército confederado. Confira a prévia: