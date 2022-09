O tapa de R$ 600 milhões que Will Smith deu na Apple

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O infame tapa que Will Smith deu na cara do comediante Chris Rock, no Oscar deste ano, deixou hematomas que o ator terá de lidar por muito tempo. Smith estava na fila para conquistar uma nova indicação ao prêmio em 2023, com o filme Emancipation. O drama épico ambientado durante a Guerra Civil americana foi um projeto ambicioso da Apple, que investiu 120 milhões de dólares (600 milhões de reais na cotação de hoje). A produção seria lançada no fim deste ano. Isso até o tapa mudar tudo.

A agressão cometida por Smith lhe custou sua carteirinha de membro da Academia de Hollywood e ele ainda foi banido por dez anos da premiação. Meses após o caso, a revista americana Variety afirmou que a Apple adiou Emancipation para 2023. Porém, o jornal The New York Times ouviu nesta semana pessoas próximas do estúdio sob anonimato e, segundo elas, a Apple voltou ao plano original e deve lançar o longa em 2022. A esperança é que a força do filme ofusque a polêmica e atraia o público e os votantes de outras premiações no ano que vem — e, claro, a má fama de seu protagonista pode até ser um inusitado chamariz.