‘Matrix’ ganha quinta sequência com guinada radical nos bastidores

Quase 25 anos após o lançamento do primeiro Matrix, a franquia de 4 filmes deve logo ganhar um quinto capítulo, anunciou a Warner na manhã de quarta-feira, 3 de abril. Em comunicado à publicação Variety, o estúdio confirmou que o filme deve ser o primeiro sem nenhuma das irmãs Lily e Lana Wachowski na cadeira de direção e, no lugar da dupla, o cineasta Drew Goddard — de O Segredo da Cabana e Maus Momentos no Hotel Royale — assumirá as rédeas da história. Lana, que já havia dirigido Matrix Resurrections sozinha, continuará na franquia como produtora-executiva.

Goddard também escreverá o roteiro da sequência, mas nenhum detalhe narrativo foi divulgado. Sendo assim, é incerto se Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss retornarão aos figurinos de látex de Neo e Trinity, se o protagonismo será transferido para um dos coadjuvantes do universo ou se novos personagens serão introduzidos. Segundo o presidente de produção da Warner, Jesse Ehrman, “a ideia de Drew é um jeito incrível de continuar o mundo de Matrix, e tanto honra o que Lana e Lilly começaram quanto oferece uma perspectiva única oriunda da sua própria paixão pela obra”.

Indicado ao Oscar pelo roteiro de Perdido em Marte, o diretor disse estar “mais do que agradecido” pela oportunidade. Ainda em pré-produção, o novo longa não tem previsão de estreia.

