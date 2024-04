Justiça francesa ordena tutela reforçada de Alain Delon, galã dos anos 60

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Lenda do cinema e galã dos anos 1960 e 1970, Alain Delon foi posto sob “proteção judicial reforçada” nesta quinta-feira, 4, por decisão da Justiça francesa. A informação é da agência de notícias AFP. O ator de 88 anos está sob proteção judicial desde janeiro de 2024, quando um tutor foi nomeado para gerir seu acompanhamento médico. Com a nova determinação, as regras da tutela se tornarão mais rígidas, e Delon não terá mais liberdade plena para administrar seus bens ou tomar decisões.

O francês, que estrelou clássicos da década de 1960 como O Sol por Testemunha e Le Samouraï, foi vítima de um AVC (acidente vascular cerebral) em 2019 e está com a saúde debilitada desde então. Delon já expressou a vontade de pôr fim à própria vida com um suicídio assistido na Suíça, país do qual também tem cidadania e onde a prática é legalizada. Atualmente, seus três filhos se enfrentam em uma batalha judicial — e midiática — para determinar o futuro do ator. Os herdeiros Anthony e Alain Fabien afirmam que o pai é manipulado pela irmã do meio, Anouchka, acusada de esconder do restante da família o verdadeiro estado de saúde do pai.

