Jogo Monopoly ganhará filme live-action produzido por Margot Robbie

Após o triunfo de Barbie, Margot Robbie irá produzir mais um filme baseado em um brinquedo de sucesso. A LuckyChap Entertainment, produtora encabeçada pela atriz, está desenvolvendo um longa live-action sobre o jogo de tabuleiro Monopoly — também conhecido como Banco Imobiliário. O estúdio Lionsgate e a fabricante de brinquedos Hasbro, detentora dos direitos sobre o jogo, também estão envolvidos na produção.

A notícia foi revelada na manhã desta quarta-feira, 10, durante o painel da Lionsgate na CinemaCon, conferência da indústria cinematográfica em Las Vegas. O estúdio adquiriu os direitos de desenvolvimento do filme com a compra da empresa de entretenimento eOne, que pertencia à Hasbro, finalizada em dezembro de 2023.

“Eu não poderia imaginar uma equipe de produção melhor para esta marca querida e icônica do que a LuckyChap. São produtores excepcionais que escolhem seus projetos com muita reflexão e cuidado, e se juntaram [à produção de] Monopoly com um ponto de vista claro. Estamos tremendamente entusiasmados por trabalhar com toda a equipe no que todos acreditamos que pode ser seu próximo sucesso de bilheteria”, disse Adam Fogelson, presidente da Lionsgate.

Dentre os sucessos recentes da LuckyChap, estão Barbie – filme de maior bilheteria de 2023, que arrecadou 1,4 bilhão de dólares globalmente – e Saltburn, thriller erótico da diretora Emerald Fennell. Os futuros projetos da empresa incluem a distribuição do filme My Old Ass, exibido no Festival de Cinema de Sundance, e a produção de Naughty, comédia natalina de Olivia Wilde.

Um dos jogos de tabuleiro mais populares do mundo, Monopoly está disponível em mais de 100 países e já vendeu cerca de meio bilhão de cópias desde seu lançamento, em 1935. Para vencer o jogo, os participantes devem comprar e vender propriedades para enriquecer e levar seus competidores à falência. Ainda não foram revelados detalhes sobre o roteiro do filme.

Monopoly foi lançado nos Estados Unidos em 1935 pela Hasbro. A empresa americana repassou os direitos para a Estrela no Brasil, onde o jogo recebeu o nome de Banco Imobiliário em uma versão traduzida e lançada em 1944. Em 2008, a Hasbro chegou ao país e decidiu comercializar o Monopoly após alegar que a Estrela não estava pagando os devidos royalties referentes ao jogo — sujeitando a companhia brasileira a fazer modificações no produto para lançá-lo novamente com alguns diferencias, mas ainda sob o selo Banco Imobiliário.

