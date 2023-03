Jamie Lee Curtis muda gênero do Oscar em homenagem à filha trans

No último domingo, 12, Jamie Lee Curtis conquistou o Oscar de melhor atriz coadjuvante pelo trabalho em Tudo Em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo. Agora, a atriz anunciou que fará uma homenagem singela à filha caçula, que é transgênero, usando os pronomes neutros they/them (em português, o correspondente a elu/delu) para se referir à estatueta. “É em apoio à minha filha”, disse em entrevista ao Today Show.

A filha de Jamie Lee, Ruby, se assumiu transgênero para a família em 2020, aos 24 anos. Um ano depois, a vencedora do Oscar se abriu para a revista People sobrea transição da filha e seu processo de adaptação aos novos pronomes. “É como falar uma nova língua. É aprender novas terminologias e palavras. Sou nova nisso. Não sou alguém que finge saber muito”, disse ela.

“In support of my daughter Ruby, I’m having them be a ‘they/them,’” Jamie Lee Curtis said about her #Oscars trophy. pic.twitter.com/h9Ik0SNBzE

— TODAY (@TODAYshow) March 14, 2023