Irmã de Coppola relembra luta do diretor contra a pólio: ‘ato de coragem’

No Festival de Cannes, tradicional evento francês, a reportagem de VEJA participou da coletiva de imprensa de lançamento do filme Megalópolis, nova e ousada aposta do cineasta Francis Ford Coppola, de 85 anos. Na conversa, Laurence Fishburne aproveitou para homenagear o diretor, com quem começou a trabalhar na adolescência, em Apocalypse Now, de 1979. Talia Shire, atriz e irmã de Coppola, que também integra o elenco, ainda relembrou a luta do cineasta contra as sequelas da poliomielite na infância. Confira o vídeo.