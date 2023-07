Hugh Grant como Oompa Loompa em ‘Wonka’ irrita atores com nanismo

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

As primeiras imagens de Wonka, filme prelúdio de A Fantástica Fábrica de Chocolate, foram reveladas recentemente. Protagonizado pelo badalado Timothée Chalamet, o musical também contará com um simpático Hugh Grant no papel de Oompa Loompa, famoso ajudante de Willy Wonka. A escolha, no entanto, chateou a comunidade de atores com nanismo, como o britânico George Coppen. Conhecido por seu trabalho em A Escola do Bem e do Mal, da Netflix, Coppen revelou sua insatisfação em entrevista à BBC: “Muitos atores [com nanismo] sentem que estamos sendo expulsos da indústria que amamos. Muitas pessoas, inclusive eu, argumentam que os anões deveriam receber papéis cotidianos em dramas e novelas, mas não estão nos oferecendo esses papéis”, avaliou. “Uma porta está sendo fechada, mas eles se esqueceram de abrir a próxima”.

“Eles aumentaram a cabeça dele [Grant] para que pareça maior. [Eu pensei] o que diabos você fez com ele?”, disse Coppen. A Fantástica Fábrica de Chocolate — livro infantil escrito pelo britânico Roald Dahl em 1964 — tem duas versões para o cinema, lançadas em 1971 e 2005. Em ambas, os Oompa Loompas foram interpretados por atores com nanismo.

Wonka estreia nos cinemas brasileiros em 14 de dezembro e mostra Willy (Chalamet) na luta para conseguir abrir sua própria loja de chocolates, usando de sua criatividade sem limites para enfrentar magnatas poderosos que detêm o monopólio do negócio. Chalamet assume o papel já eternizado por Gene Wilder na adaptação original de 1971, e depois por Johnny Depp no remake de 2005. O filme é dirigido por Paul King e produzido por David Heyman, que já trabalhou nas franquias Harry Potter e Animais Fantásticos. Além de Grant, o elenco também conta com Olivia Colman, Rowan Atkinson, Keegan-Michael Key, Sally Hawkins e a estreante Calah Lane.

Continua após a publicidade

Siga