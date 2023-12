HBO fará filme sobre ascensão e queda vertiginosa de George Santos

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A história para lá de absurda de George Santos, ex-deputado americano filho de brasileiros, vai ganhar um filme produzido pela HBO. O tom promete ser de sarcasmo, já que o produtor executivo escolhido foi Frank Rich, nome por trás da premiada série Veep, uma comédia ambientada nos bastidores da Casa Branca. Material para o longa não falta.

Eleito deputado nos Estados Unidos, Santos foi expulso da câmara americana na semana passada, evento que não ocorria no país há 20 anos. As acusações em torno dele são muitas — as quais desagradaram também seus colegas do partido republicano. Santos é acusado de crimes financeiros, falsidade ideológica e desvio de verba do fundo de campanha para uso pessoal, como aplicação de Botox e assinatura do site pornográfico OnlyFans.

O filme será baseado no livro-reportagem de Mark Chiusano, que acaba de ser lançado nos Estados Unidos, The Fabulist: The Lying, Hustling, Grifting, Stealing, and Very American Legend of George Santos. Segundo a HBO, o roteiro será uma comédia ácida que vai destrinchar a corrida eleitoral sem precedentes que Santos conduziu em Long Island até ser eleito deputado.

Histórico

Anteriormente, o deputado já havia se declarado inocente de 23 acusações federais, incluindo:

lavagem de fundos de campanha para pagar suas despesas pessoais;

recebimento ilegal de seguro-desemprego;

mentiras à Câmara dos Deputados sobre seu patrimônio.

Ele também teria usado cartões de crédito de doadores de campanha sem o consentimento deles e relatado um empréstimo falso para sua candidatura, de 500.000 dólares (2,4 milhões de reais). Antes das acusações criminais, Santos já havia sido pego em uma teia de inverdades, que podem tê-lo ajudado a ser eleito. Ele admitiu ter mentido sobre sua suposta ascendência judaica, sobre ter trabalhado em dois grandes bancos de Wall Street – Goldman Sachs e Citigroup –, sobre seu diploma universitário e um suspeitíssimo histórico como estrela do voleibol.

Somado à longa lista de farsas, Santos informou que tinha um apartamento de 1 milhão de dólares no Brasil e 13 propriedades familiares. Ele esclareceu posteriormente que vive no Queens com a irmã e que não tem posses imobiliárias. Além disso, já foi réu em um processo criminal no Tribunal do Rio de Janeiro. Filho de uma mineira e um santista que emigraram do Brasil, em 2008, ele teria utilizado um talão de cheques de um dos pacientes de sua mãe, que na época era enfermeira em Niterói, falsificado sua assinatura.