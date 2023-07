Greve de atores de Hollywood é iminente; entenda impacto em superproduções

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Na madrugada desta quinta-feira, 13, o SAG-AFTRA, sindicato que representa os atores de Hollywood, anunciou que não chegou a um acordo com os estúdios sobre a renegociação dos contratos da categoria. Com o prazo limite expirado, o comitê de negociações do órgão, que representa 160 000 atores, votou por unanimidade para recomendar uma greve. A paralisação ainda precisa ser aprovada pelo comitê nacional do SAG, o que deve acontecer nesta quinta-feira, 13.

“Depois de mais de quatro semanas de negociação, a Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) – a entidade que representa os principais estúdios e streaming, incluindo Amazon, Apple, Disney, NBCUniversal, Netflix, Paramount, Sony e Warner Bros. . Discovery – permaneceram relutantes em oferecer um acordo justo sobre questões que são essenciais para os membros do Sag-Aftra”, disse o órgão em comunicado. “Não temos escolha a não ser seguir em frente em unidade e em nome de nossos membros, com uma recomendação de greve ao nosso conselho nacional”, complementou o presidente Fran Drescher.

A expectativa da indústria é que a greve dos atores se confirme, unindo à classe aos roteiristas, que estão paralisados desde o dia 1º de maio. Isso porque, no início de junho, quando as negociações ainda em andamento, 98% dos membros votantes do SAG optaram por autorizar a greve caso um acordo não fosse fechado até o prazo limite, indicando uma mobilização relevante da categoria.

Com isso, a pressão sobre os estúdios e streamings aumenta. Desde que a greve dos roteiristas começou, uma série de produções foram interrompidas, o que deve acarretar em atrasos em lançamentos e novas temporadas. Com os atores no jogo, a publicidade é afetada de imediato. Isso porque, as estrelas não poderiam comparecer a eventos de lançamento e divulgação. A première de Oppenheimer, que acontece esta noite em Londres, foi adiantada em uma hora para tentar fugir do anúncio da greve. Segundo a Variety, filmes como Gladiador 2 e a sequência de Mortal Kombat devem ter as filmagens interrompidas. Dependendo da duração, a greve também pode adiar eventos como o Emmy e a Comic-Con de San Diego.

Se confirmada a paralisação, essa será a primeira vez desde 1960 que os dois sindicatos cruzam os braços ao mesmo tempo. O motor das reivindicações é o mesmo: com o advento do streaming, a lógica do trabalho na indústria mudou, afetando os ganhos e também a rotina de atores e diretores. Entre as reivindicações estão pontos como o aumento da remuneração básica, uma melhor distribuição de ganhos residuais e a regulamentação do uso da inteligência artificial, que tem avançado a passos largos nos últimos anos.