‘Godzilla e Kong’: O detalhe curioso da cena do filme no Rio de Janeiro

Ao longo de uma prolífica história no cinema, Godzilla e King Kong já passaram por diversas cidades, onde geralmente provocam a destruição de cenários históricos e dezenas de prédios. Em Godzilla e Kong: O Novo Império, filme mais recente da franquia, o Rio de Janeiro é um dos destinos turísticos que vai receber os monstrengos. A cena do embate é reproduzida rapidamente no segundo trailer do longa. Reportagem de VEJA já assistiu ao filme e pode garantir que a sequência é uma das melhores da saga. Sem estragar surpresas, fica aqui apenas um aperitivo curioso do momento. Entre as construções da cidade maravilhosa, o histórico Edise, o edifício-sede da Petrobras, no Centro do Rio, é um dos que não sobrevivem ao embate dos seres gigantescos.

A produção estreia nos cinemas na quinta-feira, 28, e oferece uma nova dinâmica entre os dois protagonistas de peso. Inimigos mortais, agora, Kong e Godzilla deverão atuar lado a lado diante de outro gigante que ameaça o planeta e a humanidade, o perigoso Scar King, nova adição ao elenco do Monsterverse que reúne os titãs da série de filmes. Veja o trailer:

