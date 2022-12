‘Glass Onion’ tira detetive vivido por Daniel Craig do armário

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Em casa na pandemia, passando muito tempo na banheira jogando jogos on-line, o detetive Benoit Blanc está entediado. Vivido por Daniel Craig, o personagem conversa pela internet com seus colegas de game. Enquanto Blanc está no banheiro, uma mulher bate à porta de seu apartamento desesperada. Quem a recepciona é ninguém menos que Hugh Grant – que, ao abrir a porta, revela ser o par romântico de Craig. A cena faz parte de Glass Onion: Um Mistério Knives Out, filme da Netflix que oferece uma nova trama a ser desvendada por Blanc após o sucesso de Entre Facas e Segredos.

Apesar da participação de Grant se limitar a essa mísera cena, sua aparição foi bastante emblemática. Ambos os atores ingleses ficaram famosos na pele de mocinhos e personagens machões no cinema – caso de James Bond, o famoso espião do qual Craig se despediu recentemente. O diretor de Glass Onion, Rian Johnson, confirmou a relação entre os dois personagens e disse que achou divertido dar uma espiada rápida na vida do detetive. Porém, não deverá mostrar muito mais do que isso. “Filmes de mistério são sobre o mistério, e não sobre a vida pessoal do detetive. Então não imagino uma trama aprofundada sobre os dois”, disse.

Além de Hugh Grant, outras participações especiais de luxo aparecem no elenco, caso de Yo-Yo Ma, violoncelista que surge em uma festa para explicar uma composição clássica, e Ethan Hawke, que oferece uma vacina misteriosa contra a Covid aos convidados da festa antes de embarcarem rumo à ilha particular na Grécia onde a trama se passa. O renomado compositor de musicais da Broadway Stephen Sondheim e a atriz veterana de Hollywood Angela Lansbury também aparecem rapidamente na reunião de Zoom de Craig na banheira com seus amigos de jogo on-line. Esse foi o último trabalho de ambos, que morreram antes do lançamento do filme.