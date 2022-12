‘Glass Onion’: Daniel Craig retorna para sequência de hit criminal

Glass Onion: Um Mistério Knives Out (na Netflix a partir de sexta-feira 23) Desgastado pelo uso excessivo, o filão conhecido como whodunit (o famigerado “quem matou?”) ganhou um sopro renovador em 2019, com o divertido Entre Facas e Segredos. Nesse segundo longa, o detetive Benoit Blanc (Daniel Craig) volta como convidado de uma festa com gente deveras esquisita. Um ricaço (Edward Norton) leva um grupo de amigos a uma ilha particular e propõe um jogo: desvendar uma morte de mentirinha a partir de pistas no local. Com a mesma sagacidade do filme anterior, o diretor Rian Johnson homenageia de forma irreverente o legado de Agatha Christie. Mestre da narrativa de mistério sobre assassinatos, a autora estimulava o raciocínio participativo do público ao lançar pistas sem fim ao longo da trama. No filme, aliás, é melhor nem piscar entre uma reviravolta e outra.