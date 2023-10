Gal Gadot, Mark Hamill e mais: os astros de Hollywood que condenam o Hamas

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Atualizado em 12 out 2023, 18h01 - Publicado em 12 out 2023, 18h00

Atualizado em 12 out 2023, 18h01 - Publicado em 12 out 2023, 18h00

Mais de 700 figuras de Hollywood assinaram cartas abertas que condenam as atitudes do Hamas, grupo terrorista da Palestina, e demonstram forte apoio a Israel. Entre os astros do cinema, estão nomes como Gal Gadot, Jamie Lee Curtis, Mark Hamill, Jerry Seinfeld, Debra Messing e Ryan Murphy. Os documentos exigem a libertação de reféns que estão sob controle do Hamas na Faixa de Gaza. Uma das cartas foi divulgada pela organização sem fins lucrativos Creative Community for Peace. Andy Garcia, Chris Pine, Mayim Bialik, Liev Schreiber, Amy Schumer, Michael Douglas, Greg Berlanti, Haim Saban, Irving Azoff, Ynon Kreiz, Howie Mandel, Bella Thorne e Antoine Fuqua também assinaram.

Israel está sob ataque desde o último sábado, 7, quando o Hamas lançou bombas sobre um festival de música eletrônica próximo à Faixa de Gaza, deixando 260 vítimas fatais e sequestrado participantes. Outras regiões também foram atacadas e aproximadamente 1.200 pessoas morreram no país, enquanto cerca de 150 estão sendo mantidas reféns. A carta aberta faz um apelo à comunidade do entretenimento em geral para que se pronuncie fervorosamente contra o Hamas, apoiar Israel, se abster de partilhar informações erradas sobre a guerra entre os dois países e para fazer tudo o que estiver ao seu alcance para insistir que os terroristas do Hamas devolvam reféns às suas famílias. “Além dos mais de 1.200 israelenses assassinados, cidadãos dos EUA, Reino Unido, Canadá, França, Tailândia, Nepal, Rússia, Ucrânia, Camboja, Alemanha, Filipinas, Chile, Brasil, Itália, Sri Lanka, A Tanzânia e a Irlanda foram identificadas como desaparecidas ou mortas”, diz um trecho da carta da Creative Community for Peace.

Em comunicado, Gal Gadot declarou: “Meu coração está doendo pelas vidas perdidas e pelas famílias destruídas. Estou a rezar por todos os que foram afetados pelo terrorismo e pela brutalidade do Hamas. E espero que o mundo permaneça firme no seu apoio ao povo israelita”, escreveu a intérprete da Mulher-Maravilha, da DC.

O Conselho Nacional de Mulheres Judias dos EUA também soltou uma carta separada que reforça a mensagem. Gal Gadot, Debra Messing, Amy Schumer — também assinaram esta –, além de Montana Tucker e Mandy Moore. “Instamos todos os governos, organizações internacionais e grupos da sociedade civil a condenarem estes crimes e a tomarem medidas para ajudar a garantir a libertação dos reféns. Instamos o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, a UNICEF, a Anistia Internacional, a Human Rights Watch e outros, a fazerem tudo o que estiver ao seu alcance para obter a tão necessária ajuda aos reféns”, diz a carta.

