Decisão do MP a pedido de abertura de inquérito contra Neymar

VEJA Mercado - quarta, 5 de junho

Tributária é mais importante que taxação de importados, diz Jayme Carvalho

VEJA Mercado desta quarta-feira recebeu o economista e planejador financeiro da Planejar. Entre outros assuntos, ele disse que a regulamentação do imposto sobre o consumo da reforma é mais relevante e de maior impacto que a taxação de "blusinhas", além de comentar o resultado do PIB do primeiro trimestre e os obstáculos até o fim do ano.