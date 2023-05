Filme brasileiro com elenco indígena ganha prêmio em Cannes

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Coprodução entre Brasil e Portugal, o filme A Flor do Buriti ganhou o prix d’ensemble, o prêmio de melhor equipe, da principal mostra paralela do Festival de Cannes, Um Certo Olhar. O longa dirigido por João Salaviza e Renée Nader Messora (de Chuva É Cantoria na Aldeia dos Mortos) se passa entre a comunidade nativa krahôs, do Tocantins, misturando realidade e ficção em uma trama sobre o entrave entre povos originários e os invasores de suas terras. O prêmio principal da mostra foi para o filme How to Have Sex, de Molly Manning Walker. Nesta semana, o elenco de A Flor do Buriti usou o tapete vermelho do tradicional evento francês para protestar contra o marco temporal.

