Filme americano ‘Anora’ ganha a Palma de Ouro no Festival de Cannes 2024

O filme americano Anora ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cannes 2024 neste sábado, 25. O longa conta a história de uma jovem stripper interpretada por Mikey Madison e foi dirigido por Sean Baker, que recebeu o prêmio das mãos de George Lucas na cerimônia de encerramento do evento que acontece anualmente na França. A história mostra a protagonista e sua paixão pelo filho de um oligarca russo e derrotou 21 concorrentes, incluindo Megalópolis, de Francis Ford Coppola, Tipos de Gentileza, de Yorgos Lanthimos, e Motel Destino, de Karim Aïnouz.

Presidente do júri de Cannes neste ano, Greta Gerwig, diretora de filmes como Barbie (2023) e Lady Bird (2017), declarou que Anora é cheio de humanidade, magnífico e que dilacerou a plateia do festival.

O musical Emilia Pérez, do francês Jacques Audiard, venceu o prêmio do júri e também o prêmio de interpretação feminina para o conjunto de atrizes Karla Sofía Gascón, Zoe Saldaña, Selena Gómez e Adriana Paz.

O cineasta iraniano Mohammad Rasoulof — refugiado de seu país na Alemanha –, faturou o prêmio especial do júri por The Seed of the Sacred Fig (A semente da figueira sagrada, em tradução direta), que fala sobre a repressão às mulheres no Irã. Rasoulof foi condenado a oito anos de prisão e a receber chibatadas por sua postura crítica ao governo. O filme narra a saga de um juiz, sua esposa e filhas durante os protestos que explodiram no Irã após a jovem Mahsa Amini ser morta por ter se oposto à obrigatoriedade do uso do hijab em 2022. “O regime iraniano tem pânico porque estamos contando nossas histórias. É absurdo”, disse ele em Cannes.

Entre outros destaques, o ator Jesse Plemons venceu o prêmio de melhor ator por Tipos de Gentileza e All We Imagine as Light (Tudo que Imaginamos como Luz, em tradução direta), da diretora indiana Payal Kapadia, levou o Grand Prix.

Confira a lista completa de vencedores de Cannes 2024:

Palma de Ouro: Anora, de Sean Baker

Grand Prix: All We Imagine as Light, de Payal Kapadia

Prêmio do Juri: Emilia Pérez, de Jacques Audiard

Melhor direção: Miguel Gomes, por Grand Tour

Melhor ator: Jesse Plemons, por Tipos de Gentileza

Melhor atriz: Adriana Paz, Karla Sofía Gascón, Selena Gomez e Zoe Saldaña, por Emilia Pérez

Melhor roteiro: Coralie Fargeat, por The Substance

Câmera de Ouro: Armand, de Halfdan Ullmann Tondel

Prêmio Especial: Mohammad Rasoulof, por The Seed of the Sacred Fig