Emma Stone revela cena mais difícil de Pobres Criaturas. E não foi de sexo

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Entre as favoritas para vencer o prêmio de melhor atriz no Oscar 2024, Emma Stone revelou um detalhe curioso sobre os bastidores de Pobres Criaturas. A atriz precisou comer 60 pastéis de nata, doce típico português, durante as gravações de uma cena em que sua personagem conhece Lisboa. “A primeira mordida é uma delícia, mas no final deu muita vontade de vomitar”, contou Stone em um evento organizado pelo Sindicato dos Produtores dos Estados Unidos no último sábado, 24, em Los Angeles. Questionada sobre os desafios de interpretar uma personagem “explicitamente sexual”, a atriz respondeu que as cenas de nudez do filme foram gravadas de forma rápida e coreografada, com o auxílio de um coordenador de intimidade, o que transformou a experiência em algo fácil. Retratar os hábitos alimentares da personagem foi algo “muito mais desafiador”, disse.

Em Pobres Criaturas, Stone interpreta Bella Baxter, uma mulher adulta que comete suicídio e é trazida de volta à vida com o cérebro de um bebê. Com sede de aventura, ela foge com um advogado e embarca em uma viagem marcada por descobertas. Indicado ao Oscar de melhor filme, o longa ainda conta com Willem Dafoe, Mark Ruffalo, Ramy Youssef e Margaret Qualley no elenco.

