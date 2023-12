Em ‘Godzilla Minus One’, Japão recupera seu monstrengo favorito

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A situação do Japão pós-Segunda Guerra Mundial já estava sombria, quando um monstrengo enfurecido submerge das profundezas para causar tormento e mais destruição. Godzilla Minus One, em cartaz nesta quinta-feira, 14, é o primeiro longa-metragem do grandalhão produzido pelo país asiático desde 2016. Fugindo de artifícios clichês dos arrasa-quarteirões elaborados pelos Estados Unidos, que importou a franquia para lançar uma série de filmes com apelo pop, essa versão recupera a essência do original — dirigido e roteirizado por seu criador, Ishirō Honda (1911-1993), em 1954. Com um orçamento modesto de 15 milhões de dólares, o longa concebe uma versão do monstro em CGI assustadoramente bem-feita — mas é na dimensão humana que está seu legítimo triunfo.

Abandonados pela incompetência do enfraquecido governo japonês, são civis e ex-oficias da marinha que abraçam a tarefa de combater o Godzilla. No centro dessa batalha está Kōichi Shikishima (Ryūnosuke Kamiki, ótimo), piloto kamikaze que, nas primeiras cenas do filme, havia amarelado diante do mostro — o que resultou na morte dos militares de uma base, com exceção dele e de outro homem. Shikishima já estava ali por um motivo pouco louvável: aterrorizado, ele desviara a rota de sua missão oficial alegando defeito no avião. Com o lançamento das bombas que puseram fim à guerra, o protagonista retorna ao lar e descobre ter perdido a família. Eis que ganha uma família improvisada (a princípio contra sua vontade), quando a jovem Noriko (Minami Hamabe) aparece com uma bebê que pegou para criar e conquista a proteção do ex-soldado. Os traumas e perdas angustiantes acabam por aproximar os personagens, que criam um laço emocional improvável.

Trata-se da segunda produção estrelada pelo Godzilla neste ano. Em novembro, o Apple TV+ lançou Monarch — Legado de Monstros, primeira série da franquia, que explora as origens de monstros conhecidos da cultura pop e destaca o choque humano com o desconhecido. Godzilla Minus One opera em território semelhante, ao recorrer aos pesadelos de um soldado envergonhado que busca a redenção e a possibilidade de um recomeço. Para além do teor dramático, as sequências de ação do filme não deixam nem um pouco a desejar. Uma grata surpresa para a reta final do cinema em 2023

Continua após a publicidade

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial