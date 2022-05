‘Doutor Estranho’ dá surra em ‘Batman’ na pré-venda de ingressos

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A pré-venda de ingressos para o filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura superou em três vezes a pré-venda de Batman, de acordo com dados da Ingresso.com, a que VEJA teve acesso com exclusividade. O segundo filme-solo de Stephen Strange também se tornou a maior pré-venda de 2022, deixando para trás exatamente o Homem-Morcego, dono do posto até então.

Ainda segundo a Ingresso.com, Batman, no entanto, continua como o título mais vendido da plataforma em 2022. Doutor Estranho estreou nos cinemas nesta quinta-feira, 5, com algumas sessões em pré-estreia na quarta-feira. O filme do herói, vivido pelo ator inglês Benedict Cumberbatch, mostra o personagem viajando por outros universos ao lado de America (a adolescente Xochitl Gomez), que tem a habilidade de abrir portais entre os diferentes mundos que existem — mas sem saber direito como controlar esse poder. Quando uma entidade tenta usar a garota para dominar essa habilidade, Doutor Estranho se propõe a defendê-la e acaba perdido entre universos com a garota. A cada viagem, ele precisa ainda lidar com outros Doutores Estranhos, cada um de seu mundo distinto — demanda que atestou a já conhecida competência e versatilidade do ator.