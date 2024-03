‘Divertida Mente 2’: trailer revela a chegada de novas emoções 

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A Pixar e a Disney divulgaram o trailer de Divertida Mente 2, aguardada sequência do sucesso de 2015, nesta quinta-feira, 7. O vídeo apresenta as novas emoções que vão acompanhar a jovem Riley, além da Alegria, o Medo, a Nojinho, a Tristeza, e o Raiva: a Ansiedade, a Inveja, a “Tô Nem Aí’/Tédio, o Vergonha. O primeiro filme apresentava Riley aos 11 anos navegando pelas turbulências do final da infância. Ao mudar de cidade com os pais, ela se vê solitária e apreensiva, enquanto, dentro de sua mente, as emoções devem descobrir como ajudá-la. Já a sequência da animação pula para os 13 anos da garota, conforme novos desafios são apresentados, como fazer novos amigos e a necessidade de impressionar os outros — e as novas emoções despertadas. A Ansiedade decide assumir o controle da menina e expulsa as primeiras emoções da torre de controle, obrigando eles a embarcar em uma nova aventura para ajudar Riley a amadurecer.

Divertida Mente recebeu o Oscar de melhor animação em 2016 e arrecadou mais de 857 milhões de dólares em bilheteria global.

Confira o trailer:

🚨 Libere o espaço para novas emoções 🚨#DivertidaMente2, da Disney e Pixar, em junho nos cinemas. pic.twitter.com/zIc6SeMzP4 — WaltDisneyStudiosBR (@DisneyStudiosBR) March 7, 2024

