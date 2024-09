‘Divertida Mente 2’ e mais três animações aclamadas chegam ao streaming

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Um dos filmes mais elogiados e lucrativos do ano, Divertida Mente 2 agora pode ser visto no conforto do lar. A animação acaba de chegar ao Disney+, onde está também o primeiro filme da série – no dia 11 de dezembro, o universo Divertida Mente vai ganhar ainda uma minissérie derivada, batizada de Dream Production, na mesma plataforma.

Outro filme do filão que fez barulho este ano, Kung Fu Panda 4 também chegou ao streaming, no Prime Video, da Amazon. O momento é muito bom para amantes de animação, aliás. A Netflix acaba de disponibilizar o clássico do Studio Ghibli O Túmulo dos Vagalumes, de 1988, e, no dia 7 de outubro, o canal lança O Menino e a Garça, que ganhou o Oscar na categoria neste ano.

Um extra para esse pacote: Meu Malvado Favorito 4, outro lançamento recente do gênero, também pode ser visto na TV, mas por enquanto apenas através de plataformas de aluguel, como Amazon, Claro TV e Apple TV: o aluguel sai por 49,90 reais e a compra do filme por 69,90.

