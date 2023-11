Disney promete ‘Frozen 4’ antes mesmo de lançar terceiro filme da franquia

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Elsa e Anna estão se preparando para voltar aos cinemas. Nesta quinta-feira, 16, Bob Iger, CEO da Disney, revelou que um quarto filme da franquia Frozen está a caminho. A promessa chega antes mesmo de que o terceiro filme da série tenha ganhado sequer uma data de estreia. “Frozen 3 está em andamento, e pode haver um Frozen 4 sendo trabalhado também”, disse Iger no programa Good Morning America. “Mas não tenho muito a dizer sobre esses filmes no momento. A diretora Jennifer Lee, que criou o original Frozen e Frozen 2, está trabalhando arduamente com sua equipe de animação da Disney não em uma, mas na verdade em duas histórias.”

Iger esteve presente na cerimônia de abertura de World of Frozen, atração inédita do parque da Disney em Hong Kong, onde o público visitante verá Olaf, Anna e Elsa, além de jantar em restaurantes e passear pelas ruas que evocam o mundo místico de Arendelle. “Durante anos, em nossos parques Disney, criamos esses grandes mundos imersivos. Essencialmente, eles são a personificação física de algumas das maiores histórias que contamos… E, claro, sendo Frozen uma de nossas franquias mais valiosas, acho que é ideal para construir o lugar onde Frozen se passa. É uma terra fantástica que permite às pessoas mergulhar na história e interagir com todos os grandes personagens dos filmes”, disse o CEO.

O casal Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez, compositores das badaladas canções de Frozen, como Let It Go, seguem envolvidos nas sequências, conforme confirmado por Kristen em suas redes sociais. As datas de estreias dos novos filmes ainda não foram reveladas pela Disney, mas especula-se a partir do calendário do estúdio que o terceiro longa deva chegar aos cinemas somente no final de 2025.

Lançado em 2013, Frozen virou fenômeno entre a criançada e os amantes das animações. O filme acumulou 1,33 bilhão de dólares nas bilheterias, mundialmente. A Disney aproveitou o hype para produzir uma sequência e, seis anos depois, Frozen II foi ainda mais longe, alcançando 1,45 bilhão de dólares em bilheteria e cavando uma vaguinha como o 13º filme mais rentável da história — trata-se do maior lançamento de animação nos cinemas até hoje.

